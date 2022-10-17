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Общество

Универсальное пособие планируют ввести в Псковской области

17.10.2022 15:50|Псков

Подготовку к введению Универсального пособия с января 2023 года обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области 

Универсальное пособие призвано объединить ряд действующих мер поддержки. Работа ведется в рамках исполнения поручения президента РФ по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми.

Ольга Евстигнеева представила Михаилу Ведерникову механизм выдачи такого пособия. Выплата будет назначаться на год на основании электронного заявления без предоставления дополнительных документов. Это единое пособие для семей с невысокими доходами от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Губернатор поручил проинформировать об этой мере поддержки семьи Псковской области.

Также на встрече обсудили предоставление мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей. Указом губернатора попавшие под мобилизацию граждане получат единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей. Необходимые средства выделены из резервного фонда правительства Псковской области. В настоящее время налажена работа с военкоматом и кредитными организациями. Первые выплаты уже производятся, доложила Ольга Евстигнеева.

Говоря о мерах социальной поддержки семей мобилизованных, глава региона подчеркнул, что это направление имеет приоритетный характер, многие вопросы требуют отработки оперативно, тактично, в ручном режиме, так как тема мобилизации чувствительна для населения. Председатель комитета подчеркнула, что работа строится в тесном взаимодействии с Центром помощи семьям мобилизованных граждан в Пскове, а в районах - с ответственными специалистами в Центрах социального обслуживания.

Губернатор также поинтересовался, как обустроились в Псковской области дети, которые прибыли в регион из дошкольного детского дома Донецка. Ольга Евстигнеева сообщила, что они находятся на полном государственном обеспечении в одном из районных центров помощи детям и уже приступили к занятиям по дошкольной образовательной программе.

«Ребята здоровы и полностью обеспечены всем необходимым. Адаптация к новым условиям проходит успешно. Они окружены вниманием и заботой», — заверила председатель комитета.

Теги: #правительство #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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