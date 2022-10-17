Общество

Псковские школьники вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Псковские школьники вновь вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в рамках нацпроекта «Образование». Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

В этом году за победу будут бороться 13 старшеклассников из 9 школ Пскова: ПТЛ, ПГЛ, ППК, ПИЛГ, школ №2, №4, №8, №18 и №20. Финал пройдет в крымском международном детском центре «Артек» с 23 по 28 октября.

Традиционно участники будут состязаться по 12 востребованным направлениям: наука, творчество, медиа, волонтерство, историческая память, ЗОЖ, экология, урбанистика, туризм, образование, предпринимательство и безопасность. Победители получат денежные призы, а их лучшие проекты смогут воплотиться в жизнь.

«Желаю ребятам максимально использовать свой шанс и показать все, на что способны. А достойным примером пусть будет прошлый год, когда трое псковичей стали победителями "Большой перемены". Будем держать за вас кулаки!» – написал Борис Елкин.