Общество

Разговор о важном в колледже искусств был посвящён проблемам безопасности и здорового образа жизни

17 октября «Разговор о важном» в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова прошёл под девизом «Безопасность». Об этом Псковской Ленте Новосей сообщили в колледже.

На классном часу, который стал еженедельной традицией образовательного учреждения, со студентами и преподавателями колледжа были проведены беседы представителем ГИБДД города Пскова Юлией Фёдоровой и специалистом-экспертом отдела межведомственного взаимодействия УКОН УМВД России по Псковской области Евгенией Пушкарёвой.

Фото: областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

В ходе беседы специалистами были рассмотрены проблемы безопасности жизни человека с точки зрения закона, вопросы юридической ответственности молодёжи за свои поступки.

Отметим, что молодые люди серьёзно относятся к обсуждению этих жизненно важных тем. Творческие коллективы колледжа искусств создали несколько программ для молодёжи и подростков, которые должны противопоставить здоровый образ жизни вредным привычкам. Этой же тематике посвящён ряд передвижных выставок плаката.