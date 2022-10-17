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Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона

В европейской части Росси началась перестройка атмосферных процессов. Северо-запад России первым встретил удар атлантического циклона, которому суждено полностью поменять характер течения атмосферных процессов на всей Русской равнине, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Долгое время погодой в регионе управлял обширный антициклон, было солнечно и не по сезону тепло. Однако, уже накануне вихрь сумел оттеснить этот очаг высокого давления в южную часть Европейской России. Сегодня в зоне его влияния останутся только Южный Урал, Низовья Волги и Дона, Кавказ и Причерноморье. А вот на остальной территории Русской равнины будут усиливаться осадки», - объяснили синоптики.

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Больше всего осадков выпадет в Центральном районе, в том числе в Московской области: местами до четверти октябрьской нормы. А за линией Сыктывкар-Петрозаводск дожди даже перейдут в снег.