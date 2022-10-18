Общество

Солнечное затмение смогут наблюдать жители Псковской области

Солнечное затмение смогут наблюдать жители Псковской области 25 октября. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове солнечное затмение в следующий вторник можно будет наблюдать с 12:16 до 14:38, наибольшая фаза составит 0,64, степень покрытия видимого диска Солнца - 55,5%.

«До солнечного затмения остается ровно неделя. По текущим прогностическим моделям имеется некоторая вероятность прояснений в этот день в Псковской области. Но, следует понимать, что точность прогнозов далее, чем за 3 дня, составляет менее 60%», – предупредили астрономы-любители.