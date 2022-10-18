Общество

Завершается капремонт гимназии в великолукском Переслегино

Завершается капремонт гимназии в деревне Переслегино Великолукского района. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом говорилось на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Великолукского района Алексеем Кузьминым 18 октября.

«По окончании капитального ремонта получилась задержка. Спортзал закончили, сделали освещение, поменяли оконные блоки, установили решетки на радиаторе – на все потратили почти миллион рублей. В пятницу или в понедельник уже будем принимать объект. Кассовое исполнение нормальное, объект практически готов», – рассказал глава муниципалитета.

Напомним, в этом году гимназии исполнилось 190 лет. С момента ее строительства ремонт в здании не проводился.

«Нам урезали лимиты, пришлось убрать определенные объемы, даже пришлось убрать пожарку. Но мы провели аукцион у себя в муниципалитете, закончили работы. Также пришлось на себя взять видеонаблюдение. В прошлом году до 10 аварий было из-за нарушений отопления. Сейчас все работает в штатном режиме», – добавил Алексей Кузьмин.

Смотрите также Капитальный ремонт Переслегинской гимназии в Великолукском районе завершен на 50%

Глава района также отметил, что не получилось включить в контракт благоустройство прилегающей территории.

«За счет своих денежных средств ее заасфальтировали. Дальше уже будем стараться попасть в программу», – пояснил Алексей Кузьмин.

«Надо это делать сейчас, пока формируется региональный и федеральный бюджет. Темп не сбавляйте, дожимайте объекты и готовьте заявки на следующий год по всем направлениям и программам», – резюмировал губернатор.