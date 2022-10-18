Общество

Новая школа появится в Пыталовском районе в 2024 году

Новая школа с пристройкой для дошкольников появится в деревне Линово Пыталовского района к концу 2024 года. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Школа будет вмещать 165 учеников, а пристроенное помещение займут группы из 40 дошкольников.

В администрации Пыталовского района отметили: в настоящее время идет конкурс для определения подрядчика по строительству школы. Сами строительные работы начнутся после окончательного определения подрядчика.

Добавим, на строительство школы в рамках программы модернизации образовательных и медицинских организаций, находящихся на приграничных территориях региона, выделили 313,13 миллионов рублей. Потребности в дополнительном финансировании у района нет.

«В новой школе смогут обучаться дети из населенных пунктов всего муниципалитета», - заключили сотрудники администрации.