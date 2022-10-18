Общество

Губернатор проконтролировал оснащение Невельской школы искусств

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой проконтролировал оснащение Невельской школы искусств, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На оснащение школы из регионального бюджета направили 2,5 млн рублей, около 500 тысяч рублей добавил муниципалитет. На эти средства обустроили концертный зал, оснастили его современным звуковым, световым и видеопроекционным оборудованием. Кроме того, установили одежду сцены и систему подвеса, а в самом зале - новые стулья.

Михаил Ведерников побывал на уроке хореографии. Губернатор отметил, что необходимо поставить зеркала, чтобы дети могли себя видеть во время тренировки. Потом посетил репетицию танцевального номера, где выступали как самые маленькие, так и наиболее опытные учащиеся школы искусств.

«Замечательная школа искусств. Уровень областного центра. И нам очень приятно, что теперь школа и внутри, и снаружи соответствует высокому уровню», - резюмировал губернатор.