Общество

Ремонт Невельской больницы обсудил Михаил Ведерников с активом района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с активом Невельского района в ходе рабочей поездки 18 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона обсудил с активом развитие района, перспективы и статистику. Невельская школа искусств ничуть не уступает областным школам, отметил он, и уточнил, что сама школа и внутри, и снаружи соответствует высокому уровню работающего там коллектива.

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«Знаю, что есть чёрная дыра в виде "Теплосетей", но вместе с главой вопрос добьём. По тем программам, которые есть, надо составить проектно-сметную документацию и проработать их. Необходимо определить деньги на развитие тех же школ. Надо стараться основные задачи решать за федеральные средства, региональные найдём куда потратить», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание, что Невель не активно использует систему ТОСов. Он добавил, что размер грантов увеличат, а также призвал создавать ТОСы. Всегда можно обратиться за помощью компетентных коллег из области, которые подскажут, как создать и зарегистрировать ТОС, напомнил Михаил Ведерников.

«Нам не жалко на это денег. Мы точно знаем, что они все будут до копейки потрачены на то, что хотят именно сами жители. Договоримся работать активнее», - заключил губернатор.

Также губернатор выслушал проблему, связанную с ФАПами. Так, на закупку лекарств выделят порядка 5 млн рублей, чтобы обеспечить ими 19 ФАПов. Необходимо исключать посредников между аптечной сетью и потребителем, чтобы лекарства не передавались третьим лицам, резюмировал глава региона.

Вместе с активом губернатор обсудил ремонт Невельской больницы. Михаил Ведерников сообщил, что есть вопросы к подрядчику и на данный момент выполнены работы на 20 млн рублей, ещё на 40 млн должны быть выполнены до февраля следующего года.

«Сейчас попали в ситуацию удорожания. Будем решать вопросы, будем по возможности доделывать. На сегодня по линии Минздрава программ нет, но будем из областного бюджета предусматривать дополнительные средства, чтобы постепенно привести в порядок. Может быть сможем за два года сделать» - резюмировал Михаил Ведерников.