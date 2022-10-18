Общество

Мощный циклон захватит Европейскую Россию

В понедельник на севере Русской равнины раскрутился мощный циклон, он захватит большую часть региона. Наиболее сильные дожди ожидаются в Черноземье и на северо-западе России – местами до 10–15 мм за сутки, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Зона осадков, переходящих в снег, распространится вплоть до линии Санкт-Петербург – Вологда. Вначале этот вихрь забросил на Русскую равнину порцию теплого океанического воздуха. Но с 19 октября дня направление воздушных потоков в регионе сменится на северное и возьмёт старт арктическое вторжение. Похолодание будет способствовать повышению атмосферного давления», - говорится в прогнозе синоптиков.

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Циклон быстро покинет Европейскую Россию, а на территорию страны распространится скандинавский антициклон. Это приведет к тому, что снова выглянет солнце, но с другой стороны – усилится ночное выхолаживание приземного слоя атмосферы.