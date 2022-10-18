Общество

Спрос на вахтовых работников в Псковской области вырос на 20%

Спрос на специалистов, которые готовы работать вахтовым методом, вырос в Псковской области. Сегодня размещено на 20% больше вахтовых вакансий, чем осенью 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Активнее всего работодатели Псковской области ищут специалистов из сфер: «‎рабочий персонал»‎ (69% вакансий от общего числа), «‎строительство и недвижимость‎»‎ (43%), «‎транспорт и логистика‎»‎ (24%), «‎производство»‎ (17%), «‎ИТ»‎ (16%), «‎продажи» (14%).‎

Наибольший спрос на новых работников на вахтовые вакансии, демонстрируют компании из Пскова (80% активных вакансий от общего числа) и Великих Лук (16%).

Средняя предлагаемая зарплата осенью 2022 года в Псковской области на вахтовых вакансиях составляет 100 000 рублей, что на 23% больше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также изменился уровень зарплаты у ряда наиболее востребованных специалистов. Так, за год предлагаемая зарплата выросла для инженеров на 24% и составляет 120 000 рублей, для машинистов на 10% (114 000 рублей), водителей на 5% и составляет 105 250 рублей. При этом в 81% вакансий, средняя предлагаемая зарплата от 90 000 рублей.

Сегодня уровень конкуренции в Псковской области на вахтовые вакансии низкий и составляет всего 1-2 человека на вакансию. Это значит, что соискателям довольно легко найти подходящую работу, отметили аналитики.

Вахтовые вакансии с высокой зарплатой для жителей Псковской области: