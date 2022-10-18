Псковский психолог объяснил причину нарастания чувства тревожности

Причину нарастания чувства тревожности объяснил психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как уточнил гость студии, тревога в психологии понимается как страх неопределённого будущего.
«Мы не понимаем, что произойдет даже в самое ближайшее время, но в контексте происходящих негативных событий нам кажется, что ничего хорошего произойти не может, обязательно случится какая-то катастрофа. А если это еще подогревается плохими новостями, слухами или не очень хорошими обстоятельствами в личной жизни... По большому счету, тревога – это переизбыток негативной информации. Наш мозг устроен таким образом, что мы не можем не делать прогнозы. У нас в голове постоянно идет прокрутка сценариев будущего», – заметил он.
С точки зрения эволюции, человеческий мозг – инструмент выживания, уточнил он.
«3/4 эмоций, которые вообще переживает человек, негативные. С точки зрения эволюции и выживания нам выгоднее бояться, шарахаться от каждого куста», – добавил Сергей Калинин.