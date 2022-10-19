Общество

Начальник псковского УФСИН провел прием граждан в приемной президента РФ

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провёл приём граждан в приёмной президента РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В приеме участвовал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.

В ходе приёма они рассмотрели обращения заявителей. Вопросы обратившихся касались возможности предоставления заключенным условно-досрочного освобождения, а также замены неотбытой части срока на более мягкий вид наказания – принудительные работы.

Каждому заявителю в индивидуальном порядке руководство регионального ведомства подробно разъяснило нормы действующего законодательства.

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, проводится руководителем УФСИН России по Псковской области дважды в год.