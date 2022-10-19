Общество

Экзотических бананоедов и жаб пытались провезти через границу в Псковской области

Ввоз 20 различных рептилий, земноводных и членистоногих запретили в Псковской области на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Восемь реснитчатых бананоедов, семь сцинковых и шлемоголовых гекконов, три шмелиных жабы, африканская жаба и радужный краб перевозились с физическим лицом из Риги в Москву без ветеринарного сертификата Латвии, гарантирующего выполнение ветеринарных требований ЕАЭС, а также средств идентификации. Кроме того, был превышен срок проведения визуального осмотра перед поездкой, который должен составлять не более 72 часов до поездки.

Ввоз 20 рептилий, земноводных и членистоногих на таможенную территорию ЕАЭС запретили.