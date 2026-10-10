Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября

Всемирный день психического здоровья (англ. World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (англ. World Federation for Mental Health), с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

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К этому Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия каждого человека и эффективного функционирования всего сообщества, пишет calend.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что почти 1 миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем, и каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством.

Самое распространенное психическое заболевание — депрессия. По данным ВОЗ, в настоящее время она занимает первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. Еще одним негативным фактором для психического здоровья населения стала пандемия COVID-19, нарушившая привычную жизнь миллиардов людей в мире.

В западных странах каждый седьмой человек является либо параноиком/шизофреником, либо подвержен депрессиям и алкоголизму, что нередко заканчивается совершением преступлений или суицидами. Причем, большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеют доступа к необходимому им лечению. К тому же психические расстройства — факторы риска развития других болезней (ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и др.), а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм.

Поэтому одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний являются стрессы.

Современная жизнь сама по себе располагает к стрессам: изменения в жизни политической, экономической, неблагоприятная обстановка на рабочем месте, в том числе стигматизация, дискриминация, да и просто поездка в общественном транспорте приводят к тому, что человек со своими стрессами начинает смиряться, а так и до депрессии недалеко.

Все стрессовые факторы могут создавать значительный риск для людей, негативно влияя на их психическое здоровье, общее качество жизни и, в конечном счете, на их трудоспособность и производительность. А ведь работающее население составляет 60% жителей планеты, поэтому необходимо, чтобы условия жизни и труда помогали предотвращать риски для психического здоровья, способствуя его защите и укреплению.

К сожалению, стрессы стали составляющей частью жизни современного человека. Люди борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать их. Ведь на сегодняшний день существует множество способов для этого — от грамотной организации режима дня и умения элементарно отдыхать и работать с собственными эмоциями до обращения к квалифицированной помощи специалистов.

Надо также отметить, что мероприятия, посвященные Дню психического здоровья, каждый год посвящены определенной теме, среди которых были: «Дети и психическое здоровье», «Психическое здоровье и права человека», «Психическое здоровье и старение», «Взаимосвязь физического и психического расстройства», «Связь психического здоровья и самоубийства», «Сделаем психическое здоровье мировым приоритетом: увеличим количество служб посредством пропаганды гражданской ответственности и активной деятельности», «Нет здоровья без психического здоровья», «Депрессия: глобальный кризис», «Жизнь с шизофренией», «Психическое здоровье и достоинство человека», «Первая психологическая помощь», «Психическое здоровье на рабочем месте», «Молодые люди и психическое здоровье в изменяющемся мире», «Продвижение психического здоровья и предотвращение суицида», «Наша цель: забота о психическом здоровье каждого», «Сделать психическое здоровье и благополучие для всех глобальным приоритетом», «Психическое здоровье – одно из универсальных прав человека», «Психическое здоровье на рабочем месте» и другие.

В России День психического здоровья отмечается с 2002 года, по инициативе академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. В этот день во многих российских регионах проходят различные просветительские мероприятия: конференции, тематические семинары, дни открытых дверей в психиатрических учреждениях и т.д.