Общество

Мобилизованным россиянам назначат ежемесячное пособие в 195 тысяч рублей

Каждый мобилизованный россиянин после зачисления в часть будет получать ежемесячную выплату в размере 195 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», - заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября.

Напомним, мобилизованным жителям Псковской области предоставят единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей.

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Ранее сообщалось, что с 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях введут военное положение.