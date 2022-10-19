Общество

Отработанные шины выгрузили вблизи леса в Великолукском районе

В Великолукском районе вблизи леса выгрузили отработанные шины. Сообщение об этом появилось в сообществе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вблизи деревни Трашково произошел такой беспредел. Подъехала машина средь бела дня и сгрузила большое количество отработанных шин от фур! Я гуляла в лесу и видела, кто это сделал. Сфотографировала машину и людей. Как вас назвать, люди? Зачем вы загаживаете это место? Правила утилизации для вас не существуют?» – обратилась местная жительница.

Она упомянула, что составила заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор. В комментариях жители уже собираются разбирать шины для украшения приусадебных участков и делятся способами создания клумб и «лебедей».