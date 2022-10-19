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Общество

Пскович выбросил старый аккордеон и вызвал волну возмущения в Сети

19.10.2022 15:54|ПсковКомментариев: 0

Житель города Пскова выбросил старый аккордеон и вызвал волну возмущения в Сети. Обсуждение развернулось в комментариях к записи, опубликованной в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«У кого рука поднялась выкинуть такое добро?» - спросил пскович, который обнаружил выброшенный аккордеон. 

На вопрос ответил бывший хозяин музыкального инструмента. «Извините, пришлось. Он в очень плохом состоянии, правда, - пояснил он. - Надеюсь, новый владелец его починит и будет музицировать». 

При этом остальные комментаторы высказали своё неодобрение в отношении поступка мужчины. 

«У того (поднялась рука - ред.), кто далёк от восприятия музыки», - написала одна из подписчиц сообщества. 

«Жалко, конечно. Музыкальные люди не поймут. Надо бы было отдать в ближайший Дом культуры», - выразила мнение другая женщина. 

«Это кощунство!» - оценил ситуацию ещё один комментатор. 

Стоит отметить, что пока псковичи обсуждали поступок мужчины, он сообщил, что музыкальный инструмент уже забрали. «Я, конечно, долго думал, выкинуть или оставить. Вот решился. Но его забрали сразу. Надеюсь, в хорошие руки», - написал он.

Теги: #псков #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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