Общество

Сергей Ефименко вновь возглавил представительство МИД России в Пскове

Обязанности руководителя представительства министерства иностранных дел России в Пскове с 19 октября возложили на Сергея Ефименко, который до марта 2022 года занимал должность старшего советника постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: представительство министерства иностранных дел России в Пскове

Сергей Ефименко родился в 1971 году, в 1995 году окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «Иностранные языки», в 1997 году – Российскую Академию государственной службы. Владеет английским и эстонским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.

С 1995 по 1999 год работал в администрации Псковской области на различных должностях. С 1999 по 2003 год, с 2006 по 2009 год и с 2011 по 2017 год возглавлял территориальный орган – представительство МИД России в Пскове.

Работал в Посольстве России в Эстонии с 2003 по 2006 год – первым секретарем, с 2009 по 2011 год – советником.

С 2017 по 2022 год – старший советник постпредства России при ООН в Нью-Йорке.

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Дипломат неоднократно был отмечен благодарностями по министерству иностранных дел России и Постпредству России при ООН в Нью-Йорке. Награжден нагрудным знаком «За отличие» МИД России.