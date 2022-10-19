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Сверхмощный телескоп сфотографировал легендарные Столпы Творения

Снимки легендарных Столпов Творения опубликовало NASA. Изображение сфотографировал телескоп «Джеймс Уэбб», сообщается на сайте организации.

Фото здесь и далее: NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» с помощью своего инфракрасного инструмента NIRCam сделал самые детальные снимки туманности Столпы Творения, где формируются новые звезды, возраст которых составляет несколько сотен тысяч лет. Можно сравнить этот снимок с фотографиями, сделанными телескопом «Хаббл» в видимом диапазоне. «Хаббл» снимал этот знаменитый объект в 1995 и 2014 году.

«Фотография "Уэбба" позволяет более детально заглянуть вглубь туманности и четче рассмотреть ее границы, раздуваемые звездным ветром от новообразованных звезд», – отметили астрономы.

Ученые также добавили, что по сути Столпов Творения уже нет, поскольку они от нас примерно в 6500-7000 световых лет. Наблюдать их разрушение земляне смогут через тысячу лет.

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Название «Столпы Творения» объекты получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звёзд с одновременным разрушением облаков под светом уже образовавшихся звёзд, говорится в статье на «Википедии».