Общество

«Хвостатый персонал» в штате имеют 8% псковских компаний – опрос

В каждой двенадцатой компании Пскова работают служебные животные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob.

По данным сервиса, 8% псковских компаний имеют в штате «хвостатый персонал», чьи навыки используются в служебных целях. В основном это коты и собаки: «Кот выполняет охранную функцию плюс антистресс»; «Собаки охраняют территорию».

Чаще других о наличии четырёхлапых сотрудников рассказывали производственные предприятия, строительные компании и организации сферы услуг. Есть животные для работы, а есть для уюта: в офисах чаще всего содержат рыбок, кошек и попугаев.