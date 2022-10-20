Общество

Псковские судебные приставы прошли тренинг по командообразованию

Тренинг по командообразованию прошёл в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Сотрудники аппарата управления встретились с председателем Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», членом правления Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Михаилом Васильевым.

В ходе встречи Михаил Васильев провёл с сотрудниками тренинг по командообразованию и целеполаганию, направил участников мероприятия на сплочение, в единый дружный коллектив.

«Данное мероприятие способствует перезагрузке, осознанию своей значимости для организации, сплочению и расстановке приоритетов в своей жизни, что является важным фактором в рамках осуществления сотрудниками своей служебной деятельности», - отметил врио инспектора по морально-политической и воспитательной работе Виталий Дидыч.

Встреча прошла в рамках воспитательной работы с сотрудниками органов принудительного исполнения.