Общество

Посылки для мобилизованных новоржевцев отправили в Тверь

Посылки для мобилизованных жителей Новоржевского района отправили в Тверь. Об этом руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Посылки из дома отправились мобилизованным в Тверь. Сегодня благодаря руководителю фракции "Единая Россия" в Новоржевском районном Собрании Николаю Соколову парни, которые отправились защищать Родину, получают "привет" из дома. Николай Васильевич на личные средства снарядил и сам повез нашим парням то, что передают им родные. На моих глазах женщина принесла сладости для мужа. Рассказала, что супруг звонит, на условия размещения жалоб у него нет, экипировка выдана, учёба идет в ежедневном режиме, кормят хорошо, а вот сладкого на армейском столе не хватает», - рассказал Армен Мнацаканян.

Скоординировала сбор 18-ти посылок председатель Собрания, член партии «Единая Россия» Любовь Трифонова. Вместе с коллегами-единороссами, главами волостей, волонтёрами и неравнодушными новоржевцами она занимается сбором гуманитарной помощи в рамках акции «Мы вместе», её фасовкой, доставкой в региональный центр добровольчества.

«С главой Островского района Дмитрием Быстровым передали командиру одного из воинских соединений, размещённых на территории муниципалитета, ранее заявленные предметы. Мы продолжаем поддерживать наших военнослужащих по конкретным запросам. Подчеркну, средства на приобретение помощи безвозмездно предоставлены двумя предпринимателями из Пушкиногорского района: Геворгом Г. и Сергеем С. Большое спасибо всем и каждому, кто делает свой вклад в поддержку наших парней», - добавил парламентарий.