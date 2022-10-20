Общество

Формирование комфортной городской среды в Псковской области получило высокую оценку Минстроя

Эксперты проектной дирекции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по направлению «Городская среда» провели мониторинг объектов благоустройства, расположенных на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты проанализировали готовые объекты, реализованные по итогам победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды, а также дворовые и общественные территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Заместитель руководителя проектной дирекции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Маргарита Жаркова отметила, что данные мониторинга демонстрируют Псковскую область как еще один пример региона, который меняется к лучшему благодаря федеральному проекту.

«Реализуя проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Псковской области, появляются комфортные территории, на которых успешно сочетаются вековая история и современность», - отметила она.

Как отметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, реализация проекта ФКГС очень важна для каждого жителя не только региона, но и страны.

«Благодаря программе люди заново учатся любить свой город, свой двор, дети учатся следить за порядком, бережнее относиться к игровым площадкам. Реализация этой программы, в том числе, в долгосрочной перспективе принесет хорошие результаты для нашего подрастающего поколения», - добавил он.

Мероприятия программы ФКГС нацелены на повышение уровня комфорта и безопасности как жителей региона, так и туристов. Только в текущем году запланировано благоустройство 59 территорий. На данный момент работы завершили на 54 объектах.