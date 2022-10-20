Путин наградил медиков из Псковской области

Несколько медиков из Псковской области награждены медалью Луки Крымского. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года № 758 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован 20 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены:
- врач Псковской областной клинической больницы Виктор Алексеев;
- медицинская сестра Великолукской межрайонной больницы Ольга Гудкова;
- заведующая отделением Детской областной клинической больницы Мария Егорова;
- врач Псковской областной психиатрической больницы № 1 Лариса Коннова;
- начальник Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Литус;
- старшая медицинская сестра Великолукской межрайонной больницы Нина Львова;
- медицинская сестра Печорской районной больницы Любовь Ручейкова;
- медицинская сестра Псковской областной клинической больницы Ирина Соколова;
- заведующий отделением Псковской областной клинической больницы Денис Федоров.