Общество

Путин наградил медиков из Псковской области

Несколько медиков из Псковской области награждены медалью Луки Крымского. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года № 758 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован 20 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены: