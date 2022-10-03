Общество

Регистрацию на конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области

Регистрация участников на кадровый конкурс «Лидер года-2022» началась 3 октября. Внести свои данные для участия можно на электронной платформе. В ноябре пройдет очный отборочный этап конкурса, финал состоится в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Кадровый конкурс «Лидер года-2022» проходит под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он нацелен на выявление лиц, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественную поддержку и карьерное продвижение, а также формирование кадрового управленческого резерва региона.

В этом году планируется расширение охвата целевой аудитории конкурса, в том числе с учетом привлечения кандидатов из других регионов, которые готовы строить свою карьеру в Псковской области.