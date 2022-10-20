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Общество

В Псковской области не планируют ограничивать передвижение транспорта и запрещать мероприятия - губернатор

20.10.2022 16:37|Псков

В Псковской области не планируют ограничивать передвижение транспорта и запрещать мероприятия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, разъясняя, как указ президента №759 отразится на жителях региона.

«Согласно указу, главы субъектов наделяются дополнительными полномочиями в части обеспечения безопасности. Кроме этого, во всех субъектах указом введен один их четырех режимов. Тип режима определяет, какими именно дополнительные меры необходимо реализовать. В Псковской области введен самый низкий – базовый уровень готовности. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, защиту ключевых инфраструктурных объектов. Ничего сверх этого не требуется. Никаких ограничений передвижения транспорта, запретов на проведение мероприятий не планируется. Жители Псковской области никаких изменений не почувствуют. Обеспечение мер безопасности будет осуществляться в рабочем порядке ответственными структурами», - разъяснил Михаил Ведерников.

Первое заседание оперативного штаба Псковской области пройдет завтра, 21 октября. Возглавил штаб лично глава региона.

 

Теги: #губернатор #Псковская область #военное положение
Источник: Псковская Лента Новостей
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