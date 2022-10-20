Общество

Андрей Турчак посетил псковских военнослужащих под Херсоном

Псковских военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции на территории Херсонской области, посетил секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Андрей Турчак / Telegram

«Заехал под Херсоном к нашим прославленным воинам-десантникам. Передали необходимые спецсредства и экипировку – коптеры, беспилотники и средства связи. Все, что поможет парням на передовой, - написал Андрей Турчак. - Каждый день, рискуя собой, они перемалывают врага. Наш долг - поддержать их тем, что позволит эффективно и безопасно для себя выполнять поставленные задачи».

Андрей Турчак отметил, что это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую «Единая Россия» передает на фронт.

«Наряду с гуманитарной миссией и помощи мирным жителям партия все эти месяцы поддерживала военнослужащих нашей армии, народных милиций ЛДНР, добровольческие батальоны», - отметил сенатор и напомнил, что накануне руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы.

«Благодарю всех своих коллег - наш партийный актив, депутатский корпус, сенаторов, бизнес, общественные организации. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим, - заверил Андрей Турчак. - Сейчас сосредоточим все наши возможности на Херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего. Любая – от весточки из дома до беспилотника».