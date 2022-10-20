«Титан-Полимер» стал партнёром регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022»

Завод «Титан-Полимер» стал официальным партнёром регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022». 20 октября в Пскове состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между комитетом по труду и занятости Псковской области и ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Стороны договорились вести сотрудничество в сфере организации и проведения регионального кадрового конкурса «Лидер года 2022». В частности, завод «Титан-Полимер» предоставит вакансии для возможного трудоустройства участников конкурса, в том числе для включения в кадровый резерв, подарки для поощрения, информационную поддержку организаторам конкурса.
Открытый региональный кадровый конкурс «Лидер года 2022» проводится под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Конкурс поможет выявить псковичей с высокими компетенциями и лидерскими качествами. Победители могут рассчитывать на общественную поддержку и карьерное продвижение, включение в кадровый управленческий резерв региона.
Чтобы принять участие, необходимо ввести свои данные на сайте. Заявки принимаются до 31 октября. В этом году расширен охват целевой аудитории конкурса. В нем могут участвовать кандидаты из других регионов, которые готовы строить свою карьеру в Псковской области.
На сегодняшний день на заводе «Титан-Полимер» насчитывается 243 работника. Количество персонала будет увеличиваться, к моменту запуска первой очереди проекта будет создано около 300 высокопроизводительных рабочих мест.