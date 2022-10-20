Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бонусы для членов профсоюза
Первые счета за электроэнергию
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Компьютерные игры: за и против
Мне 60, и это здорово!
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Планы псковских либерал-демократов
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
штраф за обман энергетиков
в роли ведущих ENERGY
Электронная транспортная накладная
Денис Иванов о 15 округе
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 20.10.2022 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу 20.10.2022 21:410 Международный молодёжный патриотический форум открылся в Пскове 20.10.2022 21:340 Псковичам объяснили, кто может обратиться в центр помощи семьям мобилизованных 20.10.2022 21:150 Псковичам напомнили об ответственности за выведение новых сортов конопли 20.10.2022 21:060 «Хвостатый персонал» в штате имеют 8% псковских компаний – опрос 20.10.2022 20:500 Губернатор поручил оперативно завершить лицензирование ФАПа в псковской деревне
 
 
 
Самое популярное 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 19.10.2022 20:520 В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 17.10.2022 10:282 Две учительницы Печорской гимназии погибли в ДТП. ФОТО 20.10.2022 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Титан-Полимер» стал партнёром регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022»

20.10.2022 20:18|Псков

Завод «Титан-Полимер» стал официальным партнёром регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022». 20 октября в Пскове состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между комитетом по труду и занятости Псковской области и ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Стороны договорились вести сотрудничество в сфере организации и проведения регионального кадрового конкурса «Лидер года 2022». В частности, завод «Титан-Полимер» предоставит вакансии для возможного трудоустройства участников конкурса, в том числе для включения в кадровый резерв, подарки для поощрения, информационную поддержку организаторам конкурса.

Открытый региональный кадровый конкурс «Лидер года 2022» проводится под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Конкурс поможет выявить псковичей с высокими компетенциями и лидерскими качествами. Победители могут рассчитывать на общественную поддержку и карьерное продвижение, включение в кадровый управленческий резерв региона. 

Чтобы принять участие, необходимо ввести свои данные на сайте. Заявки принимаются до 31 октября. В этом году расширен охват целевой аудитории конкурса. В нем могут участвовать кандидаты из других регионов, которые готовы строить свою карьеру в Псковской области.

«Конкурс "Лидер года" — это хорошая возможность для работодателей найти потенциальных кандидатов на трудоустройство. Для активных людей — это шанс проявить себя, презентовать свои инициативы и социально значимые проекты. По результатам конкурсов прошлых лет мы видим, что самые достойные конкурсанты вошли в кадровый резерв Псковской области и смогли претендовать на должности в органах власти региона и муниципалитета. Как работодатель могу заверить, что мы очень любим и ценим активных, неравнодушных, креативных работников. Такие конкурсы — это возможность для нас выявить людей с высокими компетенциями и лидерскими качествами», — сказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко. 

На сегодняшний день на заводе «Титан-Полимер» насчитывается 243 работника. Количество персонала будет увеличиваться, к моменту запуска первой очереди проекта будет создано около 300 высокопроизводительных рабочих мест.

Теги: #Титан-Полимер #работодатели #лидер года
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 225 человек
20.10.2022, 21:490 «Михайловское» получило в подарок книгу псковских сказок и легенд 20.10.2022, 21:450 Экскурсию по мосту через железную дорогу провели для псковских дошкольников 20.10.2022, 21:410 Международный молодёжный патриотический форум открылся в Пскове 20.10.2022, 21:340 Псковичам объяснили, кто может обратиться в центр помощи семьям мобилизованных
20.10.2022, 21:300 Юным псковичам предлагают нарисовать встречу Нового года во время войны 20.10.2022, 21:250 Консультации по регистрации прав на недвижимость организуют для псковичей 20.10.2022, 21:180 Храм Георгия со Взвоза станет темой Александро-Невских бесед в Пскове 20.10.2022, 21:150 Псковичам напомнили об ответственности за выведение новых сортов конопли
20.10.2022, 21:110 Объём ввода жилья в Псковской области вырос почти на 20% 20.10.2022, 21:090 Поэтов Пскова приглашают на запись аудиокниги 20.10.2022, 21:060 «Хвостатый персонал» в штате имеют 8% псковских компаний – опрос 20.10.2022, 20:590 Псковичу грозит наказание за продажу наркотиков знакомому
20.10.2022, 20:500 Губернатор поручил оперативно завершить лицензирование ФАПа в псковской деревне 20.10.2022, 20:440 Омбудсмен обсудил защиту прав псковичей с главой Арбитражного суда области 20.10.2022, 20:271 Петербурженка пригласила к себе мужчину и убила его сковородкой 20.10.2022, 20:180 «Титан-Полимер» стал партнёром регионального кадрового конкурса «Лидер года-2022»
20.10.2022, 20:120 Суд вынес приговор по резонансному делу о ДТП под Стяглами 20.10.2022, 20:100 Более 40 псковичей лишились водительских прав из-за медицинских противопоказаний 20.10.2022, 19:560 Эксперт рассказал о готовящихся из-за военного положения изменениях в регионах 20.10.2022, 19:420 Семьям мобилизованных в Псковской области предлагают помощь на дому
20.10.2022, 19:280 Россиянин зарезал семейную пару и лёг спать рядом с их телами 20.10.2022, 19:200 Сборник конкурса «Русь мастеровая» с упоминанием псковичей вышел в свет 20.10.2022, 19:150 Фигуру девочки с собаками демонтировали с пня в городе Дно 20.10.2022, 19:060 Зарядка по утрам повышает продуктивность российских женщин – аналитики
20.10.2022, 18:520 Андрей Турчак посетил псковских военнослужащих под Херсоном 20.10.2022, 18:410 Постковидный синдром мог стать причиной смерти 9-летней москвички 20.10.2022, 18:310 Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФО, выяснили эксперты 20.10.2022, 18:273 «Многоэтажка чуть не взлетела в воздух»: в доме на Запсковье произошла крупная утечка газа
20.10.2022, 18:270 Вакцинация от гриппа прошла в зале заседаний Псковской городской Думы 20.10.2022, 18:260 Тираж восьмого тома книги «Солдаты Победы» составит 900 экземпляров 20.10.2022, 18:150 Псковский ансамбль «Сказ» выступит на гала-концерте конкурса «Многоликая Россия» 20.10.2022, 18:000 Арбитражный суд в Пскове оштрафовал гастролирующий цирк за многочисленные нарушения
20.10.2022, 18:000 Псковские судебные приставы прошли тренинг по командообразованию 20.10.2022, 17:560 Виктор Остренко о догазификации и транспортной доступности 20.10.2022, 17:540 Псковский проект «Диалог» получил грант от Росмолодёжи 20.10.2022, 17:530 Псковича признали виновным в покушении на убийство шурина
20.10.2022, 17:480 Юрий Сорокин: Партнерство с «Лидером года-2022» поможет «Псков-Полимеру» найти кадры  20.10.2022, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 октября 20.10.2022, 17:430 Имя нового премьера Британии станет известно до 28 октября 20.10.2022, 17:413 Хроника пикирующего бомбардировщика
20.10.2022, 17:380 «Экопром» ликвидировал свалки в Порхове 20.10.2022, 17:261 Асфальтирование тротуаров началось на улице Коммунальной в Пскове 20.10.2022, 17:180 Виктор Остренко: Необходимо оказать господдержку для сохранения языка сето 20.10.2022, 16:530 Полуфиналистки «Мисс Псков-2022» попробовали себя в роли радиоведущих
20.10.2022, 16:530 О Псковском музее-заповеднике рассказали молодежи Ставрополья 20.10.2022, 16:400 Петербуржец отделался штрафом за порчу имущества псковских дорожников и стрельбу 20.10.2022, 16:370 В Псковской области не планируют ограничивать передвижение транспорта и запрещать мероприятия - губернатор 20.10.2022, 16:281 Формирование комфортной городской среды в Псковской области получило высокую оценку Минстроя
20.10.2022, 16:230 Крупнейшие псковские работодатели стали партнёрами конкурса «Лидер года-2022» 20.10.2022, 16:150 Более 150 кг CD-дисков пытался провезти молдаванин через границу РФ в Себежском районе 20.10.2022, 16:110 Создание Российского движения детей и молодежи обсудили в Псковской области 20.10.2022, 16:080 Спрос на кредиты в России упал на 25%
20.10.2022, 15:490 Артист Евгений Дятлов приглашает на свой концерт в Пскове. ВИДЕО 20.10.2022, 15:380 Новый тротуар укладывают на улице Освобождения в Острове 20.10.2022, 15:340 Три модельные библиотеки сделали в 10-м округе - Виктор Остренко 20.10.2022, 15:230 Доля нелегальных сигарет на псковском рынке приблизилась к 25%
20.10.2022, 15:210 Двух пешеходов сбили в Пскове. ФОТО 20.10.2022, 15:180 Лучшего гражданского госслужащего Псковской области определят 24 октября 20.10.2022, 15:162 Производство по переработке рапса откроют в Псковской области 20.10.2022, 15:100 Благоустройство автостанции начали в Дно
20.10.2022, 15:070 Посылки для мобилизованных новоржевцев отправили в Тверь 20.10.2022, 15:020 На приграничных территориях Псковской области уделяют внимание доступности связи - Виктор Остренко 20.10.2022, 15:000 Тест-драйв ПЛН — Geely Coolray с Викторией Марчук. ВИДЕО 20.10.2022, 14:550 Псковский депутат Денис Иванов рассказал о выполненных работах в своем округе в 2022 году
20.10.2022, 14:480 Двое мужчин ограбили прохожего в Великих Луках 20.10.2022, 14:411 Псковичам нужно время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке — Владимир Кузь 20.10.2022, 14:390 «Росгосстрах» внедряет новый подход к работе с клиентами 20.10.2022, 14:330 Новые механизмы раздельного сбора мусора предлагают региональные депутаты
20.10.2022, 14:270 Путин наградил медиков из Псковской области 20.10.2022, 14:250 Пожилые псковички помогли якобы попавшим в ДТП родственникам и лишились денег 20.10.2022, 14:060 Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу 20.10.2022, 14:020 «Три мудреца»: Как жить в режиме тревожности? ВИДЕО
20.10.2022, 13:580 Все военкоматы России получат доступ к Сети в 2023 году  20.10.2022, 13:550 «Восстание зомби-косуль»: животные в России заражаются неизвестной болезнью. ВИДЕО 20.10.2022, 13:543 Ещё 10 муралов нарисуют на фасадах домов в Пскове до конца года 20.10.2022, 13:390 О потенциале «Пушкинской карты» рассказал Виктор Остренко
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru