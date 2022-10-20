Общество

Посвящение в студенты провели для псковских курсантов

Посвящение в студенты первокурсников факультета подготовки государственных и муниципальных служащих состоялось в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

«В этом году посвящение проходит накануне 30-летнего юбилея нашего вуза. Несмотря на сравнительную молодость Псковский филиал Академии ФСИН России имеет хорошую материально-техническую и учебно-методическую базу, высокопрофессиональный педагогический коллектив. Надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, которые предоставляет вам образовательная организация. Будьте активны, целеустремленны, любопытны, торопитесь учиться новому, познавать мир. Дерзайте и не бойтесь трудностей!» – выступил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев.

Студенты старших курсов подготовили для первокурсников программу с концертными номерами и различными конкурсами, в шуточной форме посвятили их в тайны студенческой жизни.

Первокурсники дали торжественную клятву студента и, пройдя ритуал посвящения, получили зачётные книжки, которые им вручила заместитель начальник Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Ольга Михайлова.