Общество

Приставы арестовали автомобили великолучан за неуплату алиментов

Приставы арестовали автомобили двух должников в Великих Луках за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В первом случае к великолучанину, отцу двоих детей, применяли все возможные меры принудительного исполнения. Мужчина скрывал свой заработок, работая неофициально. Тогда приставы произвели арестовали автомобиль Kia YD. Сумма долга по алиментам составляет около 170 тысяч рублей.

Другой великолучанин также не платил алименты на свою несовершеннолетнюю дочь. Судебные приставы вынесли постановление о розыске автомобиля должника для ареста, так как мужчина скрывал его местоположение. В итоге Volkswagen Passat нашли и арестовали. Сумма долга составляет 235 тысяч рублей.

Если отцы не начнут платить алименты, автомобили выставят на торги, добавили в ведомстве.