Общество

Псковские компании назвали основные требования к новичкам в коллективе

Самое главное для нового сотрудника в псковском коллективе - это принимать правила компании. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, который проходил с 27 сентября по 19 октября.

Каждый десятый менеджер по персоналу считает, что важно принимать правила компании. Каждый одиннадцатый (9%) убеждён, что нужно молчать и слушать, а 7% настаивают на необходимости быть коммуникабельным.

По 6% опрошенных уверены, что главное правило для новичка - это делать свою работу, присматриваться к коллективу и быть внимательным. Готовность к обучению считают значимой характеристикой 6% опрошенных, ответственность - 6%, доброжелательность и вежливость - по 3%.

По 4% менеджеров по персоналу сообщили, что, по их мнению, главное правило для новых сотрудников - это задавать вопросы и не нарушать дисциплину. По 3% обозначили необходимость быстро включаться в работу, быть исполнительным, активным и открытым. Еще 13% считают важным другое: быть адекватным, адаптивным, скромным, порядочным, не конфликтовать, быть собой.