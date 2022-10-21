Общество

Эксперты перечислили льготы для ветеранов боевых действий

Какие социальные гарантии предусмотрены для военнослужащих, призванных по мобилизации, получивших статус ветерана боевых действий, рассказали эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

Военнослужащим, призванным по мобилизации, после получения статуса ветерана боевых действий полагаются следующие льготы:

Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством.

Обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильём ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 1 января 2005 года. Ветераны боевых действий, вставшие на учёт после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильём в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%:

- платы за наём и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса.

Первоочередная установка квартирного телефона.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков.

После выхода на пенсию сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные граждане были прикреплены во время работы.

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями.

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время, а также предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счёт средств работодателя.