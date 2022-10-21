Директор ГТРК «Псков» рассказала о пути в журналистику

О пути в журналистику рассказала директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».
Фото: личный архив Натальи Юрченко
Журналист – это совершенно потрясающая профессия, считает Наталья Юрченко.
«Мы со студентами говорим о том, что журналист – это человек, который знает все и ничего. Его отправили на задание, он записал программу, сделал сюжет, написал текст, а дальше – всё. Он и забыл дальше, потому что тематика очень разноплановая, и погружаться в одну нет физической возможности. Ты каждый день носишь наряды», – добавила она.