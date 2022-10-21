Общество

Директор ГТРК «Псков» рассказала о пути в журналистику

О пути в журналистику рассказала директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».

«Я со своим чудесным дипломом иду по университету. Вдруг мне навстречу идет человек, который говорит: "Девушка, вы не хотите работать на телевидении?" Это всегда очень смешно звучит. "Если вы сдадите диплом на "пять" – приходите", – добавил он. Совершенно случайно я сдала диплом на "пять". И думаю, надо попробовать. Я позвонила, и меня, правда, взяли на телевидение», – сказала она.

Фото: личный архив Натальи Юрченко

Журналист – это совершенно потрясающая профессия, считает Наталья Юрченко.

«Мы со студентами говорим о том, что журналист – это человек, который знает все и ничего. Его отправили на задание, он записал программу, сделал сюжет, написал текст, а дальше – всё. Он и забыл дальше, потому что тематика очень разноплановая, и погружаться в одну нет физической возможности. Ты каждый день носишь наряды», – добавила она.