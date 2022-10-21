Наталья Юрченко о питомце: Я не знаю, собака это или маленький человек

Своего питомца – собаку породы папийон – директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко сравнивает с маленьким человеком. Такое мнение она озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».
Фото здесь и далее: личный архив Натальи Юрченко
Вторую собаку зовут Олаф - сын Диора.
«Один отец. Ему уже 12 лет, наверное. Он возрастной такой, седой. А второй – сын. Мама решила взять себе Диоровского сына. Это Олаф. Он вообще кошка, настолько ласковый, любит людей и любому человеку рад», – сказала она.
Однажды Наталья Юрченко взяла с собой на работу Диора. «Он, действительно, на моем столе спал», – добавила гостья студии.