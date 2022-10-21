Общество

Наталья Юрченко о питомце: Я не знаю, собака это или маленький человек

Своего питомца – собаку породы папийон – директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко сравнивает с маленьким человеком. Такое мнение она озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Чай втроем».

«Собаку зовут Диор, Кристалл из сверкающего мира. В переводе с французского "папийон" – собака-бабочка. Я не знаю, кто это: собака или маленький человек. Мы так смеялись. Я говорю ему: "Диор, что ты со мной рядом стоишь, чего ты ко мне пришел? Твой хозяин, твой Дима, иди к нему". Он, действительно, вздохнул как старичок и пошел к нему», – рассказала о поведении своей собаки Наталья Юрченко.

Фото здесь и далее: личный архив Натальи Юрченко

Вторую собаку зовут Олаф - сын Диора.

«Один отец. Ему уже 12 лет, наверное. Он возрастной такой, седой. А второй – сын. Мама решила взять себе Диоровского сына. Это Олаф. Он вообще кошка, настолько ласковый, любит людей и любому человеку рад», – сказала она.

Однажды Наталья Юрченко взяла с собой на работу Диора. «Он, действительно, на моем столе спал», – добавила гостья студии.