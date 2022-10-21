Общество

Почти две тонны бумаги и картона сдала в переработку ТИК Пскова

Почти две тонны бумаги и картона сдала в переработку Территориальная избирательная комиссия города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

«Не выбрасывайте старые газеты, бумагу, картон - их можно сдать в переработку и спасти деревья от вырубки, а производство новых товаров из вторичных ресурсов экономит 38% выбросов углекислого газа», - отметили в облизбиркоме.

Деньги, полученные от сдачи макулатуры, передадут в один из псковских зооприютов.