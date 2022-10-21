Общество

Псковичи стали участниками демо-дня молодежных акселераторов Сбера в Петербурге

В Петербурге девять стартап-команд школьников и студентов представили экспертному жюри технологичные проекты в сфере IT, медицины, дизайна и экологии, созданные в молодежных акселераторах Сбера. Региональный демо-день прошёл в коворкинге «Точка кипения», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Фото/видео: пресс-служба Сбера

В этом году в акселераторах Сбера приняли участие около четырех тысяч школьников и студентов из Северо-Западного региона. В течение полугода под руководством опытных методологов и предпринимателей они создавали свои проекты. Наиболее проработанные из них вышли на очную защиту на уровне региона, а лучшие отправятся в Москву бороться за победу на федеральном этапе.

В состав экспертного жюри в Петербурге вошли представители Сбербанка, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, Центра разработки бортового оборудования АО «КТ-Беспилотные Сиситемы» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

Члены жюри выделили несколько особенно понравившихся им стартап-проектов. Один из них представила команда из Петербурга, предлагающая перерабатывать композитные целлюлозосодержащие отходы в новый материал при помощи грибов. За несколько дней мусор превращается в новые материалы повышенной плотности, прочности, влагостойкости и огнеупорности, в последствии их можно использовать для производства мебели, упаковки, строительных материалов и бытовых изделий. В числе лидеров оказался и петербургский проект по созданию платформы для выявления депрессивности, тревожности и ОКР по движению глаз при помощи айтрекинга и машинного обучения. А ребята из Пскова запомнились презентацией сервиса, позволяющего связать между собой субъекты бизнеса для решения конкретной бизнес-задачи.

Также школьники из Вологды представили разработку, решающую проблему создания web и мобильных приложений без знаний программирования. Их сверстники из Санкт-Петербурга продемонстрировали автономного робота-помощника на даче и автоматические компостеры для переработки пищевых отходов в удобрения. Студенты из Северной столицы предложили онлайн-конструктор гардероба на каждый день.

Помимо молодежных команд на региональном демо-дне выступили пять самых сильных проектов региона в области искусственного интеллекта. Они были представлены в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», Национальным Центром компетенций которого является Сбербанк. Проекты уже получили гранты Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) и выступали вне конкурса.

Открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года. Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года.

Участие в обеих программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.