Общество

Псковских школьников отметили грамотами Всероссийской олимпиады по краеведению

Федеральный Центр детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей подвёл итоги финала Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. В число призёров вошли учащиеся из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре детского туризма.

Фото здесь и далее: Псковский областной Центр детского туризма

В олимпиаде приняли участие 157 школьников из 29 регионов России: Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Ярославской областей, Республик Башкортостан, Бурятия, Коми, Крым, Мордовия, Удмуртия, Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

От Псковской области в олимпиаде приняли участие пять человек из Невельского, Опочецкого, Плюсского, Порховского и Псковского районов.

В программу олимпиады вошли исследовательская работа заочного этапа, атрибуция музейных предметов, тестовая викторина, защита мини-исследовательской работы. Из четырёх этапов складывался общий балл.

В секции «Военная история» второе место получил учащийся 7 класса средней общеобразовательной школы №1 имени К. С. Заслонова города Невеля Сергей Сморыго, руководитель Галина Середина. Третье место досталось учащемуся 7 класса средней общеобразовательной школы №3 города Порхова Дмитрию Маринову, руководитель Мария Григорьева.

Дипломантами олимпиады в секции «Летопись родного края» стали воспитанница Центра образования Опочецкого района Анна Королёва, руководитель Ольга Григорьева и учащийся Плюсской средней общеобразовательной школы Михаил Сорокин, руководитель Сергей Бувакин, а в секции «Культурное наследие» - учащаяся Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района Кристина Саранцева, руководитель Ирина Беняк.