Менее 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 849 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 63 пациента, всего – 122 395. Умер из-за коронавируса в регионе 1 931 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 40792/12
Великие Луки – 18173/3
Бежаницкий район – 1600/0
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2236/0
Дедовичский район – 3075/0
Дновский район – 1017/0
Красногородский район – 1125/1
Куньинский район – 1060/1
Локнянский район – 1205/3
Невельский район – 5620/3
Новоржевский район – 1341/0
Новосокольнический район – 3297/0
Опочецкий район – 3825/3
Островский район – 6081/0
Палкинский район – 1261/1
Печорский район – 2952/2
Плюсский район – 1962/0
Порховский район – 4536/4
Псковский район – 9685/0
Пустошкинский район – 1574/4
Пушкиногорский район – 1784/1
Пыталовский район – 1921/0
Себежский район – 2985/0
Стругокрасненский район – 2108/1
Усвятский район – 745/0.