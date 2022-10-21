Общество

Менее 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 849 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 63 пациента, всего – 122 395. Умер из-за коронавируса в регионе 1 931 человек.

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40792/12

Великие Луки – 18173/3

Бежаницкий район – 1600/0

Великолукский район – 2843/0

Гдовский район – 2236/0

Дедовичский район – 3075/0

Дновский район – 1017/0

Красногородский район – 1125/1

Куньинский район – 1060/1

Локнянский район – 1205/3

Невельский район – 5620/3

Новоржевский район – 1341/0

Новосокольнический район – 3297/0

Опочецкий район – 3825/3

Островский район – 6081/0

Палкинский район – 1261/1

Печорский район – 2952/2

Плюсский район – 1962/0

Порховский район – 4536/4

Псковский район – 9685/0

Пустошкинский район – 1574/4

Пушкиногорский район – 1784/1

Пыталовский район – 1921/0

Себежский район – 2985/0

Стругокрасненский район – 2108/1

Усвятский район – 745/0.