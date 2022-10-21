Общество

Эксперт заявил о снижении эффективности вакцин от COVID-19 против новых штаммов

Эффективность существующих вакцин от коронавируса снижается в отношении новых штаммов, заявил заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН профессор Константин Северинов.

«Мутации, которые появились у новых штаммов, дали вирусу способность лучше развиваться на фоне иммунной защиты, образовавшейся после болезни или вакцинации. Ряд производителей создали вакцины, специально направленные против "омикрона" и его производных. В конце августа такие препараты, например, получили одобрение к использованию от FDA - государственного регулятора США. В нашей стране тоже есть такая разработка на основе "Спутника V". К сожалению, чёткого ответа на вопрос, действительно ли новые вакцины эффективнее предотвращают заболевание, вызванное штаммами "омикрон", чем ранние вакцины, пока нет», - приводит его слова «Парламентская газета».

Он отметил, что при росте заболеваемости в любом случае имеет смысл делать ревакцинацию, в особенности людям из группы риска — пожилым и имеющим хронические заболевания. «Никаких других способов предотвратить инфекцию не существует. Да, вакцинация и ревакцинация не гарантируют, что человек не заболеет вообще. Однако для каждого из нас прививка существенно снижает шансы заражения и тяжелого течения инфекции, если оно произошло», - пояснил специалист.

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