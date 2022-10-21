Общество

Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 ноября

С 1 ноября текущего года у нескольких категорий пенсионеров изменится ежемесячная выплата, напомнила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Перерасчет доплат за профессиональную деятельность коснется тех, кто ранее работал в сфере угольной промышленности (горнорабочие, проходчики, машинисты, электрослесари и пр.) и бывших летчиков гражданской авиации (члены летных экипажей гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортинженеров и бортмехаников воздушных судов), перечислила экономист.

Перерасчет будет выполнен на основании данных о страховых взносах от работодателей, отметила она. «Право на доплату появится у тех пенсионеров, которые обратились за ней с 1 июля по 1 октября 2022 года, размер доплаты зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от организаций, использующих труд данных категорий лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера», — приводит слова эксперта «Прайм».

С 1 января 2023 года подтверждение указанных сведений за периоды работы будет осуществляться только на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Новая форма (сокращенное название — СЗВ-ДСО) позволит дополнить СНИЛСы работников новой информацией, связанной с их профессиональной деятельностью, что несомненно упростит порядок получения доплаты, отметила специалист.

Лебединская подчеркнула, что эту доплату получают только те пенсионеры, кто уже не работают по льготным специальностям, дающим право на дополнительные отчисления.

По данным ПФР, отраслевую прибавку к пенсии получают 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч авиаторов. Размер их выплат в среднем составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно.

«Размер доплаты зависит от того, сколько страховых взносов перечислили предприятия, использующие труд данных категорий лиц, так, в Новосибирской области у летчиков она составляет 21 510,38 рубля, а у шахтеров — 4 450,08 рубля. В Прикамье средняя доплата к пенсиям летчиков составляет 21 891 рубль, к пенсиям шахтеров — 4021 рубль», — добавила она.

При снижении страховых взносов в регионе, возможно и снижение размера доплаты. Так произошло в Липецкой области, где в период с 1 августа по 30 октября доплата к пенсии работников угольной промышленности составляла 6 352 рубля, что на 1 291 рубль меньше, чем во 2 квартале, а у летчиков, наоборот, увеличилась на 2253 рубля и составила в среднем 20671 рубль, рассказала эксперт.

Индексация доплаты будет проведена в автоматическом режиме, то есть никаких заявлений подавать не нужно, выплаты будут перечислены на карту.