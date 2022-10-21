Экономика

Средняя пенсия опустится ниже 30% средней зарплаты к 2026 году

Пенсии в России в ближайшие годы будут расти с опережением инфляции, но зарплаты будут расти быстрее. Поэтому отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30%, пишет РБК со ссылкой на Счетную палату.

По словам экспертов, этот коэффициент все последние годы снижается: в 2017-м он составлял 35%, а по итогам 2022 года будет равняться 31,4%. Тенденция планомерного сокращения соотношения между средним уровнем пенсии неработающих пенсионеров и средней зарплатой говорит о снижении эффективности элементов пенсионного страхования.

«Суть пенсионного страхования в том, что вы страхуете утраченный заработок. Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит», - сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В России велика доля граждан, получающих низкую зарплату, объясняет он. Если при расчете средней зарплаты никаких ограничений нет - принимаются в расчет все уровни заработной платы, как сверхвысокие, так и сверхнизкие, то при расчете средней пенсии существуют пределы.

Сколько бы человек ни зарабатывал, максимальное количество пенсионных баллов, которое он может набрать в год, равно десяти; в них конвертируется зарплата из расчета 130 тыс. руб. в месяц (исходя из так называемой предельной величины базы по взносам на обязательное пенсионное страхование - 1,565 млн руб. в 2022 году).