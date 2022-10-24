Общество

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию. Это следует из анализа, проведённого РИА Новости.

Рейтинговый балл области по итогам 2021 года – 20,25. В 2020 году регион также занимал 70 место.

Псковская область расположилась между Чукотским автономным округом (69 место) и Республикой Северной Осетией – Аланией (71 место).

По мнению авторов рейтинга, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%. И несмотря на то, что по итогам 2021 года этот показатель продемонстрировал рост на 1,1 процентных пункта, удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объёме товаров, выполненных работ и услуг снизился на 0,7 процентных пункта, составив всего 5%. Для сравнения в 2013 году этот показатель был на уровне 9,2%.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

По сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга существенных изменений не произошло, отмечают его составители. В первой тройке, как и ранее, Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года.

В первую десятку рейтинга также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская, Тюменская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом здесь произошла лишь одна перестановка: Тюменская область поднялась на два места и вытеснила из ТОП-10 Тульскую область.

В целом, на субъекты Федерации, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 61% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2021 года.