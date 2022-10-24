Общество

В Псковской области возросло число отравлений

158 острых отравлений химической этиологии зарегистрировали в Псковской области за девять месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это на 17 % больше аналогичного периода 2021 года (за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 135 отравлений, за 9 месяцев 2020 года - 177 отравлений).

Среди мужчин зарегистрировали 86 отравлений (54,4 %), среди женщин - 72 отравления (45,6 %) (за 9 месяцев 2021 год - 79 (58,5%) и 56 (41,5%) соответственно). Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех случаев отравлений составляет 20,3 %, это 32 отравления (за 9 месяцев 2021 года - 21,5 %, 29 отравлений), подросткового населения (15-17лет) – 4,4 % - 7 отравлений (за 9 месяцев 2021 года - 2,96 %, 4 отравления), взрослого населения – 75,3 % - 119 отравлений (за 9 месяцев 2021 года - 75,6%, 102 отравления).

В структуре отравлений наиболее часто регистрируются:

отравления лекарственными препаратами – 59 отравлений (37,3%) (за 9 месяцев 2021 года – 52 или 38,5 %;);

отравления спиртосодержащей продукцией – 34 отравления (21,5%) (за 9 месяцев 2021 года – 38 или 28,2 %);

отравления наркотическими веществами – 18 отравлений (11,4%) (за 9 месяцев 2021 года – 19 или 14,1 %);

отравления другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом и т.д.) – 47 отравлений (29,8 %) (за 9 месяцев 2021 года – 26 или 19,3 %);

отравления пищевыми продуктами не зарегистрированы (за 9 месяцев 2021 года – 0).

Отравления курительными смесями среди населения не зарегистрированы.

От отравления скончалось 30 человек, это 18,99 % от всех отравлений (аналогичный период 2021 года – 37 или 27,4 %). Умер один подросток, остальные - взрослые.

Наиболее частая причина летальных исходов:

отравление спиртсодержащей продукцией - 19 летальных исходов;

отравление наркотическими веществами - 4 летальных исхода;

отравление лекарственными препаратами – 4 летальных исхода;

отравление другими мониторируемыми видами – 3 летальных исхода.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются:

безработные – 72 человека (45,6 %),

работающее население – 23 человека (14,6 %),

неорганизованные дети – 22 человека (13,9 %),

пенсионеры – 21 человек (13,3 %),

школьники – 11 человек (6,96 %),

учащиеся (средне-профессиональных училищ, техникумов, ВУЗов) - 4 человека (2,5 %),

дети, посещающие ДДУ - 4 человека (2,5 %).

Наиболее часто отравления регистрируются в возрастной группе 26-39 лет – 46 человек (29,1 %), реже в возрастных группах: 0-6 лет – 26 человек (16,5%); 40-49 лет – 25 человек (15,8 %); 60 лет и старше – 24 человека (15,2 %); 7-17 лет – 13 человек (7,4 %); 50-59 лет – 12 человек (7,6 %); 18-25 лет – 12 человек (7,6 %).