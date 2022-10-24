В Псковской области возросло число отравлений

158 острых отравлений химической этиологии зарегистрировали в Псковской области за девять месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это на 17 % больше аналогичного периода 2021 года (за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 135 отравлений, за 9 месяцев 2020 года - 177 отравлений).
Среди мужчин зарегистрировали 86 отравлений (54,4 %), среди женщин - 72 отравления (45,6 %) (за 9 месяцев 2021 год - 79 (58,5%) и 56 (41,5%) соответственно). Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех случаев отравлений составляет 20,3 %, это 32 отравления (за 9 месяцев 2021 года - 21,5 %, 29 отравлений), подросткового населения (15-17лет) – 4,4 % - 7 отравлений (за 9 месяцев 2021 года - 2,96 %, 4 отравления), взрослого населения – 75,3 % - 119 отравлений (за 9 месяцев 2021 года - 75,6%, 102 отравления).
В структуре отравлений наиболее часто регистрируются:
Отравления курительными смесями среди населения не зарегистрированы.
От отравления скончалось 30 человек, это 18,99 % от всех отравлений (аналогичный период 2021 года – 37 или 27,4 %). Умер один подросток, остальные - взрослые.
Наиболее частая причина летальных исходов:
По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются:
Наиболее часто отравления регистрируются в возрастной группе 26-39 лет – 46 человек (29,1 %), реже в возрастных группах: 0-6 лет – 26 человек (16,5%); 40-49 лет – 25 человек (15,8 %); 60 лет и старше – 24 человека (15,2 %); 7-17 лет – 13 человек (7,4 %); 50-59 лет – 12 человек (7,6 %); 18-25 лет – 12 человек (7,6 %).