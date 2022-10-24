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Общество

35 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

24.10.2022 12:12|ПсковКомментариев: 0

35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 921 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области. 

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 70 пациентов, всего – 122 565. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 933 человека (+1).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

  • Псков –40837/24
  • Великие Луки –18177/4
  • Бежаницкий район –1600/0
  • Великолукский район –2843/0
  • Гдовский район –2236/0
  • Дедовичский район –3076/0
  • Дновский район –1017/0
  • Красногородский район –1125/0
  • Куньинский район –1060/0
  • Локнянский район –1206/1
  • Невельский район –5622/0
  • Новоржевский район –1343/0
  • Новосокольнический район –3299/0
  • Опочецкий район –3825/0
  • Островский район –6081/0
  • Палкинский район –1261/0
  • Печорский район –2954/1
  • Плюсский район –1963/1
  • Порховский район –4540/1
  • Псковский район –9689/1
  • Пустошкинский район –1574/0
  • Пушкиногорский район –1787/2
  • Пыталовский район –1921/0
  • Себежский район –2985/0
  • Стругокрасненский район –2109/0
  • Усвятский район –745/0.
Теги: #статистика #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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