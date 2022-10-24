35 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 921 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 70 пациентов, всего – 122 565. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 933 человека (+1).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков –40837/24
- Великие Луки –18177/4
- Бежаницкий район –1600/0
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2236/0
- Дедовичский район –3076/0
- Дновский район –1017/0
- Красногородский район –1125/0
- Куньинский район –1060/0
- Локнянский район –1206/1
- Невельский район –5622/0
- Новоржевский район –1343/0
- Новосокольнический район –3299/0
- Опочецкий район –3825/0
- Островский район –6081/0
- Палкинский район –1261/0
- Печорский район –2954/1
- Плюсский район –1963/1
- Порховский район –4540/1
- Псковский район –9689/1
- Пустошкинский район –1574/0
- Пушкиногорский район –1787/2
- Пыталовский район –1921/0
- Себежский район –2985/0
- Стругокрасненский район –2109/0
- Усвятский район –745/0.