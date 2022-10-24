Общество

35 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 921 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 70 пациентов, всего – 122 565. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 933 человека (+1).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: