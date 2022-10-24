Общество

Рысёнка заметили в псковской Родине. ФОТО

Рысёнка заметили в псковской деревне Родина. Об этом сообщается в группе «Потеряшки & Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Панасенко

«Бегает на Псковском переулке в Родине. На "кис-кис" не откликается, фото из окна не очень видно, но точно рысёнок. Очень испугана. Может, надо какую службу вызвать?» - написала местная жительница.

В комментариях женщина указала на то, что нужно быть аккуратнее, поскольку может появиться мать рысёнка.

Подписчик группы добавил, что в Родине бегают и лоси, и зайцы, и лисы.