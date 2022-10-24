Общество

Александр Борисов: Создание музея оккупации Псковской области - значимое событие

Псковская область - один из наиболее пострадавших от зверств немецкой оккупации в период Великой Отечественной войны регион России, отметил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов, комментируя открытие Музея оккупации Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов торжественно открыли в региональном центре. Музей располагается на цокольном этаже дома №3 на улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД» и следственная тюрьма.

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Основу экспозиции составили документы государственных архивов, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области, материалы из личных коллекций, а также фотоматериалы с мест следственно-поисковых работ, переданные региональным управлением СК РФ Государственному архиву Псковской области.

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«Псковская область - один из наиболее пострадавших от зверств немецкой оккупации в период Великой Отечественной войны регион России. Более чем за 3 года немецкие карательные отряды сожгли около 4 тысяч деревень, уничтожили более 7 тысяч мирных граждан, вывезли в другие зоны более 150 тысяч человек», - напомнил Александр Борисов.

По его мнению, создание музея оккупации Псковской области - очень значимое событие для жителей региона. «Уникальность музея в том, что экспозиция включает в себя как архивные документы (карту размещения мест концентрационных лагерей, копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев о зверствах фашистов), так и артефакты, и кинохроники. В музее обустроена камера заключения. В оконных проемах - фотографии оккупированного Пскова. Оставаться равнодушным после посещения музея невозможно. Важно знать свою историю, помнить о цене Победы, сохранять память о героях и передавать ее из поколения в поколение», - отметил Александр Борисов.