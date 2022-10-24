Общество

Архивные фотографии талабских рыбаков опубликовали в Сети

Архивные фотографии талабских рыбаков опубликовали сотрудники информационного центра «Талабы», снимки размещены в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Информационный центр «Талабы»

«Вот так талабские рыбаки раньше выходили на ловлю рыбы. Большой компанией на широких лодках-троенках, их до сих пор можно увидеть на островах», - отметили сотрудники инфоцентра.

Он и также добавили, что на приёмку рыбу несли целыми коробами, которые потом разъезжались не только по области, но и в другие регионы.