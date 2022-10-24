Общество

Псковичам рассказали о функциях болота

Сотрудники Полистовского заповедника провели занятие для детей в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Специалисты рассказали о том, как образовался Полистовский заповедник, какие функции выполняет болото и для чего мы должны его сохранять. Также познакомили ребят с другими природоохранными территориями. В конце мероприятия участники получили памятные сувениры. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!» - рассказали в заповеднике.

Ранее сообщалось, что Полистовский заповедник завершил сезон экскурсией по тропе «Дорогою бобра».