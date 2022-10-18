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Туризм

Полистовский заповедник завершит сезон экскурсией по тропе «Дорогою бобра»

18.10.2022 11:41|ПсковКомментариев: 0

Завершающая летний туристический сезон экскурсия по тропе «Дорогою бобра» состоится в Полистовском заповеднике 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации природоохранной зоны. 

Фото: Полистовский заповедник

«Почему стоит посетить этот маршрут именно сейчас? Октябрь - время активной подготовки бобров к зиме. Отсутствие комаров и слепней. Наличие прекрасных красок запоздавшей золотой осени. Прекрасная возможность пошлёпать в резиновых сапогах по залитому водой настилу», - отметили в заповеднике. 

Заявку на экскурсию можно прислать на почту: edemvpolisto@gmail.com. Количество мест ограничено. 

Теги: #Полистовский заповедник #экскурсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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